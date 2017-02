Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) v pondělí v Plzni absolvoval jednání se starosty, zástupci hejtmanství a magistrátu. Po něm mimo jiné zaznělo, že rostoucí kriminalitu ze strany dělníků z ciziny by měla pomoci vyřešit nová legislativa, která se bude věnovat pracovním agenturám.

„Zákon je v běhu. Chceme, aby v něm byly zakotveny všechny věci, které se postupně při debatě s obcemi vynoří. Je otázkou, jestli má u nás být dva tisíce agentur, když v Německu jich je sedmnáct,“ řekl Právu Chovanec s tím, že na legislativně vnitro pracuje společně s ministerstvem práce a sociálních věcí.

Právě agentury práce by měly podle resortu nést odpovědnost za chování cizinců. „Není možné, aby k nám dovezly zaměstnance a přestaly se starat o to, co dělají ve volném čase a o to, jakým způsobem se chovají,“ upozornil dále ministr.

Kontrola jedné z plzeňských ubytoven

FOTO: Jan Švábek, Právo

Odpovědnost prý leží i na firmách, které cizince zaměstnávají, a na provozovatelích ubytoven. „Je nutné najít způsob, aby agentura, která takové lidi zaměstnává, zajistila, že cizinci budou bydlet důstojně. Nejsme na divokém východě,“ řekl plzeňský hejtman Josef Bernard (ČSSD).

Není to kampaň, zní z ČSSD

Chovanec si v pondělí prohlédl dvě ubytovny v plzeňské průmyslové zóně Borská pole. Jedna připomínala skromný hotel, druhá - ubytovna Karlova v Borské ulici - vypadala spíše jako ghetto. Dominovaly jí rozbitá okna, opadaná omítka a šňůry s prádlem.

Spíše než důkladnou kontrolu průběhu razie proti cizincům, kteří jsou na českém území nelegálně, ale ministerská návštěva připomínala show pro média. V zákulisí se už delší dobu hovoří o tom, že se jedná o kampaň sociální demokracie do letošních parlamentních voleb. Chovanec dlouhá léta žije v Plzni a šéfuje krajské ČSSD. Sociální demokracie navíc v kraji drží post hejtmana a v Plzni post primátora. Právě ten se od takových názorů distancoval.

Ministr vnitra Milan Chovanec během prohlídky jedné z plzeňských ubytoven. Podle ČSSD nešlo o součást předvolební kampaně.

FOTO: Jan Švábek, Právo

„Odmítám, že se jedná o předvolební kampaň sociální demokracie. Dva roky se velmi intenzivně věnujeme bezpečnosti na území města Plzně a právě teď nastal okamžik, aby se samospráva, ale i ostatní resorty kromě ministerstva vnitra této problematice věnovaly,“ reagoval plzeňský primátor Martin Zrzavecký.

Více policistů v ulicích

Stát už se společně s krajským ředitelstvím policie v Plzeňském kraji domluvil na posílení hlídek v problémových lokalitách. „Zesílili jsme výkon služby, ať už z pohledu dopravní, pořádkové nebo cizinecké policie. Jedná se o desítky lidí,“ upřesnil policejní prezident Tomáš Tuhý. Konkrétně v Plzni se strážci zákona více zaměří na Americkou třídu v centru města.

Podle ministerstva vnitra v Plzni, kde je kolem 16 tisíc nahlášených cizinců, meziročně vzrostl počet přestupků páchaných lidmi ze zahraničí o zhruba 50 procent. Ještě horší to je v oblasti Kvasin v Královéhradeckém kraji, kde se počet trestných činů zečtyřnásobil. S oběma kraji vnitro podepíše memorandum o spolupráci.

Policejní prezident Tomáš Tuhý s ministrem vnitra Milanem Chovancem na inspekci jedné z plzeňských ubytoven

FOTO: Jan Švábek, Právo

Během pondělní razie na ubytovny v Plzni policie odhalila šest padělaných dokladů totožnosti. „Dva lidé byli v pátrání pro schengenský informační systém,“ uvedla mluvčí policie Martina Korandová.