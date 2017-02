„Největší nedostatek vnímáme na pozicích kvalifikovaných výchovných specialistů, jako jsou vychovatelé, vychovatelé – terapeuti, psychologové, speciální pedagogové. Letitým problémem je i nedostatek lékařů a zdravotních sester,“ potvrdila Petra Kučerová z Generálního ředitelství Vězeňské služby.

Nezájem o práci ve vězeňské službě přichází po 10 letech relativní stability. Tehdy, v roce 2006, způsobila výkyv změna kariérních kritérií. Lidé raději odešli do civilu, než by si doplnili kvalifikační požadavky. Nyní to způsobuje nízká nezaměstnanost.

Je problematické

získat mladé lidi Ilja Jurka, ředitel věznice

„Ekonomice se začalo dařit a lidé odcházejí za lepším výdělkem,“ přiznal ředitel vazební věznice v Hradci Králové Ilja Jurka. Hradecké zařízení je středně velkou věznicí s kapacitou 416 osob, kde je zaměstnáno 225 osob. Jen loni dalo výpověď 30 z nich, z toho osm občanských zaměstnanců.

„Máme aktuálně podstav sedm lidí. Je problematické získat mladé lidi. Mnozí přicházejí, ale ani nepočítají s dlouhodobou kariérou. Najdou lépe placené místo a odejdou, aniž by počkali na výsluhový příspěvek,“ postěžoval si ředitel. Na ten mají dozorci nárok až po patnácti letech služby.

Automobilka je přeplatí



„V Hradci je velká konkurence. Působí tu policisté, celní služba, hasiči, ale nedaleko jsou automobilky ve Vrchlabí a zejména v Kvasinách na Rychnovsku. Dříve se nám dařilo rekrutovat zájemce o zaměstnání zejména z Orlickoústecka či Rychnovska, nyní nás automobilka přeplatí,“ posteskl si ředitel.

Nástupní plat u vězeňské služby je 20 440 korun hrubého. To je v době rekordně nízké nezaměstnanosti málo.

„Smysluplnou formou řešení by mohlo být zvýšení nástupního platu a náborové příspěvky. Ať se zájemce upíše na šest let a ať za to dostane třeba 60 nebo 70 tisíc,“ míní ředitel. Podobnou cestou jdou například městští strážníci v Praze. Za podpis smlouvy nabízejí 100 tisíc a další benefity.

Dříve si mohli vybírat



„Něco takového jsme tu zatím neřešili,“ přiznává mluvčí věznice v Rapoticích na Vysočině Jan Doležal. Aktuálně potřebují obsadit tucet tabulkových míst strážných a dozorců. Zařízení pro bezmála 800 odsouzených vzniklo před deseti lety v někdejším vojenském areálu v lesích, v regionu, který dlouhodobě bojoval s vysokou nezaměstnaností.

„Zájemců o službu u nás býval přebytek – na jedno volné místo jsme vybírali z pěti šesti lidí,“ vzpomněl Jan Doležal na relativně nedávnou praxi. Tu postupně převrátil naruby ekonomický rozvoj a nízká nezaměstnanost, v níž si už konkurují navzájem i jednotlivé složky státu. A i tady lákají na vysoké výdělky obří dodavatelé pro automobilovou výrobu.

Škoda Auto v Kvasinách přetahuje zaměstnance na vyšší mzdy.

FOTO: Škoda Auto

Ministerstvo spravedlnosti si uvědomuje, že je situace vážná. „Práce ve vězeňské službě není zřejmě vnímána jako prestižní. Jde o specifické prostředí s důrazem na bezpečnostní opatření a požadavky, zmínit je potřeba také vysokou psychickou zátěž,“ přiznala mluvčí resortu spravedlnosti Tereza Schejbalová.

Blýskáním na lepší časy by tak mohlo být zatím vládní schválení změny zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů zahrnující i náborový příspěvek a konec neplacených přesčasů.