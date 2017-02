Akce, která se uskutečnila minulý týden v Praze, nesla název „Perem se s tím všichni”. Jejím cílem bylo naučit postižené, jak se mají v situaci, kdy jsou v ohrožení, co nejlépe chovat.

„Je to taková nultá hodina kurzu sebeobrany s organizací KravMaga,” vysvětlil vozíčkář Heřman Volf, předseda spolku Cesta za snem a jeden z organizátorů akce.

„Není to o tom, že já sám bych byl schopen se někomu skutečně ubránit, ale spíš je to o tom, jak se chovat ve společnosti, abych se do takové situace nedostal. Popřípadě, když už v ní budu, tak jak reagovat,“ řekl Volf Novinkám.

Vykrýt ránu, praštit mezi nohy



Při akci, kterou podpořil i pražský magistrát, lektoři vysvětlovali vozíčkářům, jak vykrýt ránu, když je chce někdo udeřit, nebo jak mají v případě potřeby agresora praštit mezi nohy. Učili se také poskytnout první pomoc a došlo i na hry.

„Abychom se naučili i třeba používat nějaké zádržné prostředky, tak zde je rainball, což je paintball s kuličkama, které se nerozprsknou. Nebo také lukostřelba a taktická střelnice. Jsou to zajímavé věci, které vídáme v televizi, ale nám jako postiženým se málokdy poštěstí si něco takového vyzkoušet,“ řekl Volf.

Jeden z cílů spolku je integrace lidí se zdravotním postižením do normální společnosti. I proto nedělá akce jen pro zdravotně postižené, ale pro každého.

„Spojují se tak dva světy. Rozdělujeme lidi do týmů. Máme vozíčkáře, amputáře, nevidomý společně se zdravými lidmi. Navíc nás podporují i osobnosti jako Jakub Kohák nebo Hynek Čermák,“ pochlubil se Volf, podle nějž je zájem o aktivity spolku enormní.

Dalo se to vykomunikovat



Své zkušenosti s bojovým sportem měl už z dřívějška vozíčkář David Drahonínský. Ten byl do šestnácti let fyzicky zdravý kluk. Jenže byl náměsíčný, spadl z balkonu ze třetího patra a zlomil si poslední krční obratel. Na vozíku je už sedmnáct let. Do situace, kdy se musel bránit, se prý už za tu dobu dostal několikrát.

„Naštěstí to vždycky dopadlo tak, že se to dalo vykomunikovat a nemuselo se používat násilí. Když jsem byl zdravý, tak jsem musel dvakrát použít ruce a nohy, ale měl jsem výhodu, že jsem dělal taekwondo,“ svěřil se třiatřicetiletý muž.

Krav Maga — název je z hebrejštiny a lze ho volně přeložit jako boj zblízka — je v současné době považován za nejefektivnější sebeobranný a taktický systém na světě.

Jeho cílem umožnit každému nehledě na věk, pohlaví či fyzické schopnosti se co nejlépe bránit všemožným druhům útoků. Vede k tomu především trénování efektivních technik, posilování bojového ducha a lidé se také učí mít co nejlepší povědomí o okolí, vyjednávat nebo se obecně vyhýbat konfliktním situacím.