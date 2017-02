Lidovci po několikahodinovém rokování v Brně rozhodli, že chtějí s hnutím Starostové a nezávislí vytvořit pro podzimní sněmovní volby přímou dvojkoalici.

„Delegáti celostátní konference pověřili předsednictvo, abychom vyjednávali o spolupráci do poslaneckých voleb v roce 2017 s hnutím Starostové a nezávislí ve formě přímé volební koalice,“ oznámil šéf strany Pavel Bělobrádek.

Lidovci akceptují i skutečnost, že v tom případě je pro ně podmínkou vstupu do Sněmovny překonání desetiprocentní hranice. „Věříme si, že budeme mít více než deset procent,“ řekl Bělobrádek.

Definitivní rozhodnutí o spolupráci má padnout do konce února. A nemusela by se zřejmě týkat jen letošních voleb. Podle Bělobrádka by měla obě uskupení spolupracovat dlouhodobě.

Marián Jurečka na výstavišti v Brně

FOTO: Milan Vojtek, Právo

Celostátní výbor Starostů a nezávislých (STAN) v úterý odsouhlasil, aby šlo hnutí do podzimních sněmovních voleb spolu s lidovci, SNK-ED a dalšími regionálními stranami. Starostové navrhovali vznik nového politického subjektu.

„Respektujeme rozhodnutí celostátní konference KDU-ČSL, která nechce jít do projektu integrační strany. Její nabídku na vytvoření koalice pro letošní volby STAN zváží co nejdříve,“ uvedl v reakci na sobotní rozhodnutí lidovců lídr STAN Petr Gazdík.

Už před jednáním uvedl, že se volební koalice nebojí a že by měl odvahu do toho jít. „Je to určitě jedno z možných řešení,“ podotkl Gazdík.

Dnešní rozhodnutí celostátní konference @kducsl respektujeme, @STANCZ rozhodnou co nejdříve, míček je na naší straně https://t.co/e5swZGxHmQ — Petr Gazdík (@petrgazdik) 4. února 2017

I další zástupci starostů jsou nakloněni další debatě o dvojkoalici. „V žádném případě to nezamítáme hned na začátku. Začneme jednat o tom, jestli je to přijatelné i pro Starosty a nezávislé,“ řekl místopředseda STAN Vít Rakušan.

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek v Brně

FOTO: Milan Vojtek, Právo

Vedení KDU-ČSL se připravovalo i na variantu vzniku společné integrační strany, u části lidovců však myšlenka vzbudila odpor.

„Závěr brněnského jednání vidím jako jedinou možnou cestu, jak se nebát velkých výzev. Bylo by jednoduché a pohodlné zůstat na sedmi, osmi procentech. Takto máme možnost pokusit se o patnáct, dvacet procent,“ uvedl po jednání celostátní konference lidovecký politik Richard Zemánek.

„Jsme strana, která má bez dvou let stoletou tradici. Zastáváme ideály pamatující tisíciletí. U nové strany by byl problém, ztratili bychom nejen náš název, ale mohli bychom ztratit i kus našich idejí,“ dodal Zemánek.

Doma čekal na závěr konference lidovecký místostarosta Hodonína Ladislav Ambrozek. „Výsledek jednání v Brně jsem již zaregistroval a jsem jím nadšený. Je to super, je to výraz sebevědomí a určitě tomu dávám přednost více než vzniku účelové volební strany. Teď je na nás, abychom ukázali, že se dovedeme domluvit i při sestavování kandidátek,“ reagoval Ambrozek.