V Amatérské jeskyni například již některá jezera vyschla. Voda ustoupila i z nově zmapované 150 metrů dlouhé chodby v Bludišti Milana Šlechty. Situace se ale může za pár týdnů zásadně změnit. Odborníci již nyní počítají v krasu s lokálními povodněmi.

„Mráz zastavil prosakování vody z povrchu pod zem. Je nahromaděná ve sněhu a v zamrzlé půdě. Podzemní jezera zmizela, protože se tyto průsaky téměř zcela zastavily a navíc se snížily i hladiny potoků protékajících jeskyněmi. Tak extrémní sucho nepamatujeme léta,“ řekl Právu Antonín Tůma ze správy Chráněné krajinné oblasti Moravský kras.

Amatérská jeskyně je se svými 43 kilometry nejdelším přírodním podzemním systémem v Česku. Jeskyňáři se v ní již léta snaží najít místo, kde soutokem Sloupského potoka a Bílé vody vzniká slavná ponorná říčka Punkva.

V jedné z trvale zaplavených částí podzemí našli již v roce 1994 místo, kde by mohla být chodba vedoucí právě k tomuto soutoku. Jde ale o prostor natolik špatně přístupný, že si jej netroufli zmapovat ani speleopotápěči. „Museli jsme čekat dlouhých 23 let, než voda ustoupila. Dočkali jsme se až nyní, kdy se nám podařilo do chodby vstoupit po žebříku a přesně ji zaměřit. Zda jsme postoupili v hledání místa, kde vzniká Punkva, to ukáže až další výzkum,“ řekl Právu speleolog Marek Audy.

Situace v podzemí se může radikálně změnit. Lokální povodně hrozí ve Sloupu, Holštejně a v Hostěnicích. Jsou to místa, kde se potoky ztrácejí z povrchu země a propadají se do jeskyní.

Obavy z oblevy

„Pokud přijde rychlá obleva a navíc při ní bude pršet, podzemí se okamžitě zaplní vodou a na ponorech, tedy vtocích do podzemí, mohou vzniknout jezera,“ uvedl Tůma.

Nově nalezená chodba v Amatérské jeskyni byla objevena nedaleko místa, kde v srpnu 1970 zahynuli jeskyňáři Milan Šlechta a Marko Zahradníček.

Zatímco mapovali podzemí, na povrchu zuřila letní bouřka s vydatným deštěm. Hladina podzemní vody šla následně tak rychle nahoru, že před ní nestačili uprchnout a oba v Amatérské jeskyni utonuli. Právě proto je nyní bedlivé sledování vývoje počasí nedílnou součástí práce jeskyňářů.