„Kolegyně mi napsala: Dobrý den, mám dobrou zprávu. Dnes byla připsána na naše číslo účtu 3070207/0100 částka ve výši 4 000 000 Kč od pana XY na nový pavilón goril,“ citoval zprávu radostně ředitel Zoo Praha.

„S velkými dárci většinou předtím mluvím, ale občas je to i pro nás překvapení. A informace o takovéto transakci vám udělá radost. Tato šla na sbírkové konto ve prospěch goril, které bylo založeno po povodních na jejich přestěhování, tedy na nový pavilon. V tomto případě je účel jasný,“ vysvětlil Bobek.

Darovali na pavilón goril

Stavba pavilónu goril čeká. Řeší se odvolání městské části Troja, která má s výstavbou nového pavilónu v horní části zoo problém. „Jakmile to bude za námi, můžeme stavět. Mohli jsme začít už minulý rok, ale snad to bude letos. Půjde-li vše dobře, mohl by se nový domov goril otevřít v roce 2019,“ prozradil plány na výstavbu pavilónu o celkových nákladech dosahujících 121 miliónů korun ředitel Zoo Praha.

Na pavilón uvolnil peníze pražský magistrát — zoo je jeho příspěvkovou organizací — ale přispěla také sama zahrada a lidé zvenku. Podle údajů z minulého roku se na účet gorilího pavilónu složilo téměř 18 tisíc dárců částkou 31 miliónů korun.

„Tak obrovské dary jsou samozřejmě neuvěřitelné, ale my si skutečně vážíme i těch malých. Je to od lidí báječné,“ komentoval štědrost fanoušků pražské zoologické zahrady Bobek. Redakci Práva přiznal, že coby ředitel zoo v metropoli se setkal i s ještě neuvěřitelnějšími situacemi a štědrostí mecenášů.

Peníze na záchranu

„Minulý rok nám jedna paní, která si přála zůstat v anonymitě, tak jako většina těchto dárců, poslala pět miliónů korun na rozvoj pražské zoologické zahrady a tři milióny na in situ projekty, tedy záchranu zvířat v jejich domovském prostředí,“ prozradil ředitel zahrady.

Pro Zoo Praha jsou dary nesmírně důležité už od začátku existence. I samotné pozemky v Troji, na nichž zahrada stojí, byly darovány. V roce 1922 je zoologické zahradě věnoval velkostatkář Alois Svoboda.

Ani stavba dnes vyhledávaných pavilónů a výběhů pro slony, hrochy a antilopy by se neobešla bez přispění sponzorů. Téměř 20 tisíc sponzorů na stavbu slonince přispělo téměř 50 milióny korun. Letos se zřejmě dokončí a příští rok otevře také Rákosův pavilón, pojmenovaný po vášnivém chovateli papoušků Stanislavu Rákosovi. Ten před svou smrtí daroval na výstavbu domova pro ptactvo 10,5 miliónu korun.