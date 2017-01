„Déšť se sněhem nebo mrznoucí déšť s tvorbou ledovky se může v úterý vyskytnout ještě místy v Jihočeském kraji, jinde jen ojediněle,” uvedl ČHMÚ.

Na Vysočině se v oblasti Českomoravské vrchoviny budou tvořit sněhové jazyky. Stejné nebezpečí je i v horských oblastech na Moravě a ve Slezsku.

„Na Českomoravské vrchovině, západě Moravy a místy ve východních Čechách může napadnout pět až 15 centimetrů nového sněhu,” upozornili meteorologové. Jinde by to mělo být do sedmi centimetrů.

Občasné sněžení bude na většině území Moravy a Slezska pokračovat až do čtvrtka.