„V létě je hej, to se dá bojovat i v tričku a můžeme to pojmout částečně i jako dovolenou, ale v zimě je to opravdový boj. Není to jen tak ráno vylézt z domu do mrazu a jít se na čtyři pět hodin zahrabat v tomto počasí někam do zákopu. Diváci tak vidí nejen boj muže proti muži, ale i boj všech s přírodou,“ řekl Právu jeden z organizátorů a předseda Spolku vojenské historie Renata Dan Urbánek.

FOTO: Petr Kozelka, Právo

Fanoušci druhoválečné historie si dali dostaveníčko v areálu Markland ve Skalici nad Svitavou.

„Unikátní na tomto místě je to, že jej na několika místech protíná řeka Svitava. To je nevídané a raritní, řeka je teď navíc zamrzlá, takže jsme toho v bojové ukázce využili,“ pochvaloval si Urbánek.

Zatímco při letních bojích kluby vojenské historie využívají často nejrůznější dobovou techniku, ve Skalici si museli vystačit s jedním tančíkem a puškami či samopaly.

„Je tu jen ta nejnutnější technika, kterou se podařilo zprovoznit v mrazech, které jsou opravdu jak v Rusku. Na druhou stranu, s nemožností používat zamrzlou techniku se museli tehdy vojáci také potýkat, takže to je opravdu jak ve válce,“ dodal Urbánek.