„Zbavím se i internetových médií, i když nemusím,“ řekl Babiš při diskusi o zákoně o střetu zájmů, který mimo jiné omezuje vlastnictví médií členů vlády. Na internetová média se však zákon nevztahuje.

Babiš si stěžoval, že úprava týkající se vlastnictví médií se bude vztahovat až členů příští vlády, zatímco Agrofertu a ostatního majetku se musí zbavit do konce ledna.

Já jsem se svlékl do slipů, ale pindíka vám ukazovat nebudu ministr financí Andrej Babiš o odhalení svých majetkových poměrů

Poslanec Martin Plíšek (TOP 09), který je spoluautorem zákona o střetu zájmů, připomněl, že zákon Babiše nenutí k tomu, aby se vzdával svého majetku. Pouze určuje, že firmy člena vlády nebudou mít přístup k veřejným zakázkám, dotacím a investičním pobídkám.

Martin Plíšek (TOP 09)

FOTO: TOP 09

Babiš však namítal, že jeho firmy čerpají miliardy z evropských fondů na dotacích, které jsou nárokové. Potvrdil, že svůj majetek převede do svěřenského fondu, a zopakoval, že chce bojovat za svá práva. Poznamenal také, že jedna z jeho firem podá stížnost k Evropské komisi kvůli porušení unijního práva ze strany ČR.

Došlo i na slipy a Babišova pindíka

Podle Babiše tzv. lex Babiš nebyl zapotřebí, protože jeho majetkové poměry jsou prý transparentní. Odmítl však přiblížit své obchodní aktivity z dřívější doby, jak jej vyzval Plíšek.

„Nemám povinnost sdělovat, co jsem nakupoval v roce 1993. Proč bych to měl tady sdělovat? Já jsem se svlékl do slipů, ale pindíka vám ukazovat nebudu,“ ohradil se Babiš.

Podle Plíška by to měl sdělit divákům, ale připustil, že Babišův „pindík nikoho nezajímá“.