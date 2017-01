Z dalších stran model predikuje čtyři procenta SPD Tomia Okamury, 2,5 procenta pirátům a jedno procento shodně zeleným, hnutí Úsvit a STAN.

Voleb by se zúčastnilo 60 procent oprávněných voličů.

Podpora ANO je setrvalá, u ČSSD došlo meziměsíčně k poklesu o procentní bod. O 1,5 procentního bodu posílila ve srovnání s loňským prosincem i KSČM. Z 5,5 procenta na osm procent vystoupala podpora TOP 09.

ČTĚTE TAKÉ Volby by vyhrálo ANO, TOP 09 by zůstala mimo hru



Podle volebních preferencí, které zahrnují i nerozhodnuté voliče a ty, kteří by k volbám nešli, by podpora ANO dosáhla 21,5 procenta, ČSSD 14 procent a komunistů 8,5 procenta. ODS by oslovila 5,5 procenta lidí, lidovci a TOP 09 shodně 4,5 procenta.

Průzkum proběhl od 9. do 22. ledna a zapojilo se do něj 1039 respondentů. Volební právo mělo 994 z nich.