Směrnice počítá s omezením zásobníků na desetiranné pro dlouhé samonabíjecí zbraně a dvacetiranné pro krátké poloautomatické zbraně jako pistole, které v ČR spadají do kategorie B. Návrh uvádí, že „členské státy zajistí, že povolení získat a držet zbraň kategorie B bude odejmuto“, pokud dotyčný člověk bude vlastnit zásobník nad limit.

V Česku by to nejvíce dopadlo na běžné třicetiranné zásobníky, které se používají prakticky ve všech poloautomatických puškách, jako u civilní verze populárního samopalu vzor 58. Ty by spadly mezi kategorie typu A, kam dnes patří například vojenské samopaly.

„Majitelé zbraně kategorie B, u kterých bude objeven velkokapacitní zásobník, se vystavují riziku, že jim bude odebrán zbrojní průkaz, jestliže nebudou mít povolení držet zbraně kategorie A,“ vysvětlil ve čtvrtek na webu výbor s tím, že si lidé, kterým bude odebrán zbrojní průkaz, o něj mohou znovu požádat.

Vůbec si nedokážu představit, jak by bylo realizované v praxi, když zásobníky dnes nejsou nijak registrovány. Europoslankyně za ANO Dita Charanzová

Pro směrnici hlasovalo 25 europoslanců, proti bylo devět a dva se zdrželi. Poměr hlasování i skutečnost, že se pro návrh postavili zástupci dvou největších frakcí v EP, evropských socialistů a lidovců, napovídá, že se hlasování o výsledném textu směrnice v březnu stane formalitou a ČR se bude muset směrnici přizpůsobit.

Europoslankyně za ANO Dita Charanzová uvedla, že se tato pasáž do textu směrnice dostala na poslední chvíli na žádost Evropské rady a Evropské komise.

„Vůbec si nedokážu představit, jak by bylo realizované v praxi, když zásobníky dnes nejsou nijak registrovány. Považuji za neadekvátní, aby daný člověk v takové situaci přišel o svůj zbrojní průkaz. Zmínku o tom, že je následně možné požádat o nový, považuji za výsměch,“ řekla Právu.

Váňa: Další šikana



Šéf sněmovního bezpečnostního výboru Roman Váňa (ČSSD) návrh považuje za nesmysl. „To je další šikana občanů a tlak na jejich odzbrojení v kontextu směrnice. Něco podobného zkoušely některé státy v USA, ale nakonec od toho ustoupily, protože zjistily, že omezení zásobníků nic neřeší,“ řekl Právu.

Zkušební komisař a organizátor petice proti směrnici EU Pavel Černý uvedl, že omezení zásobníků nic nevyřeší. „Jsou neevidované, lidé mají doma těchto standardních zásobníků tuny. Pro člověka, který umí svižně přebíjet, omezení zásobníku nepředstavuje problém. Navíc omezení dopadá zase na legální držitele zbraní, zatímco teroristu zajímat nebude,“ podotkl.