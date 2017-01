„Chceme být hlídačem, aby veřejné peníze nevstupovaly do sféry soukromého kapitálu,“ uvedl Sehnal. Podle něj by měl stát financovat například cyklostezky, ale neměl by zřizovat městské mlékárny či pekárny. „Tohle podnikatelskou sféru pouze poškodí,“ dodal.

ODA by chtěla postupně snižovat daň z příjmu právnických osob ze současných 19 % na 15 %. „Podle nás by měla klesat zhruba o půl procenta ročně,“ upřesnil Sehnal. Vyslovil se rovněž pro postupné odbourání dotací, které křiví podnikatelské prostředí.

Na rozdíl od ostatních pravicových stran se ODA projevuje jako silně proevropská, podle Sehnala je třeba bezodkladně zahájit proces přijetí eura. Do eurozóny by podle něj ČR mohla vstoupit už v roce 2023. „Většina firem už dnes žije v eurové oblasti, nakupuje za eura. Jediné, co nakupujeme za českou měnu, je pracovní síla. Chceme nabídnout zaměstnancům evropské platy,“ řekl Sehnal, který podporuje i některá opatření zavedená současným ministrem financí Andrejem Babišem (ANO) jako je EET a kontrolní hlášení DPH.

Pavel Sehnal

ODA by ráda částečně zpoplatnila zdravotnictví. Občané by měli obdržet od lékaře účtenku a z ní zaplatit pět procent ceny. Také by chtěla znovu zavést povinnou vojenskou službu, ale spíše ve formě dvou až tří měsíčního výcviku.

„Nová energie“ se neujala

Občanská demokratická aliance fungovala od roku 1990 do 2007, byla součástí prvních koaličních vlád Václava Klause, později ale upadla do zapomnění. Bývalý předseda ODA Jan Kalvoda Právu nedávno řekl, že znovuobnovení ODA považuje za nesmysl.

Pavel Sehnal zvažoval pro stranu i jiné názvy. „Napadl nás třeba název Nová energie, ale pak jsme si uvědomili, že zkratka NE by nebyla nejšťastnější,“ řekl. Z bývalých představitelů ODA podle svých slov komunikuje se současným prezidentem Hospodářské komory Vladimírem Dlouhým.

Pavel Sehnal je majitelem SPGroup, která vlastní přes padesát firem, mimo jiné mu patří například akvapark v Čestlicích či výstaviště v Letňanech. Svého času zaměstnal také bývalého premiéra Petra Nečase (ODS).