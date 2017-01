„Chceme přiblížit 11 významných posádek ke standardu, jaký jsme zvyklí vídat v západních zemích u našich spojenců NATO,“ uvedl v pondělí náměstek na tiskové konferenci k prioritám obrany. Dodal, že výhledově by chtěli opravit všechny posádky, aby bylo zázemí pro vojáky na všech místech republiky na stejné úrovni. Celkově má armáda 25 velkých základen a skoro 60 menších.

Podle Berana je potřeba do modernizace zanedbaných kasáren investovat desítky miliard korun. V první fázi by mělo jít hlavně o posádky pozemního vojska v Přáslavicích, v Hranicích na Moravě, Lipníku nad Bečvou, Žatci, Jincích, Opavě, Bechyni, Bučovicích a Štěpánově a také o letecké základny v Praze-Kbelích a v Pardubicích.

Kasárna, které hodlá ministerstvo obrany modernizovat.

FOTO: Právo

Stropnický plánuje schválit i vrtulníky

Ministr obrany Martin Stropnický (ANO) podle svých slov v posledním roce svého ministrování očekává, že pod jeho vedením podepíše úřad ještě řadu zakázek. „Jejich celková hodnota se pohybuje okolo 26 miliard. To jsou projekty, které chceme předložit vládě ke schválení,“ uvedl.

V příštích deseti letech by měla obrana investovat přes 180 miliard korun. Ještě letos má podle náměstka pro vyzbrojování Daniela Koštovala obrana v úmyslu uzavřít smlouvy na nákup 20 pandurů, 62 obrněných vozidel Titus, na modernizaci 33 samohybných houfnic Dana nebo na nákup desítek lehkých obrněných vozidel pro liberecké chemiky.

Pancéřovaný speciál Titus vznikl ve spolupráci Tatry a francouzské firmy Nexter Systems

FOTO: Pavel Karban, Právo

Počítá se také s nákupem 12 víceúčelových vrtulníků, mobilních radiolokátorů, 5500 balistických vest či se zadáním velké servisní smlouvy na vrtulníky řady Mi.

Nákup nových vrtulníků chce Stropnický předložit vládě ke schválení ještě v letošním prvním pololetí. Zatím se mluvilo o tom, že za vrtulníky obrana utratí přes šest miliard korun.

Zároveň má letos pokračovat příprava desetimiliardových obchodů. Třeba pořízení nových bojových vozidel pěchoty by mělo stát okolo 50 miliard korun. Vojáci požadují také nová děla a rakety středního doletu.

Rozpočet obrany by měl v příštích letech výrazně růst zhruba o pět miliard ročně, letos má ministerstvo k dispozici 52,5 miliardy, příští rok zatím očekává 57,8 miliardy a v roce 2019 už 62,7 miliardy. Stropnický doufá v to, že přesvědčí ministra financí Andreje Babiše (ANO) k dalšímu navýšení rozpočtu. Na příští rok by chtěl získat 59,6 miliardy a o rok později 68 miliard.