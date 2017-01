„V rodině, kde se objeví onkologické onemocnění u dítěte, se zpravidla stává, že v tu chvíli rodina přijde o 32% z jejich původního příjmu. Zároveň se objeví nové výdaje spojené s tou léčbou ve výši 23%, takže rodina má v tu chvíli ztrátu 50%, které musí nějakým způsobem najít,“ vysvětlila pro Novinky PR manažerka Dobrého anděla s tím, že konkrétně Natálce nadace Dobrý anděl pomáhal po celou dobu léčby i krátce po ní každý měsíc několika tisíci korunami.

Maminka s dnes už téměř zdravou Natálkou

FOTO: archiv rodiny , Novinky

„Jakmile jsme zjistili diagnózu, tak nám Dobrý anděl začal pomáhat. Díky němu jsme mohli bezproblémově platit nemocnici, kde jsem s Natálkou celou dobu byla,“ přiznala paní Vosmíková, která byla tehdy na mateřské dovolené. Starší Eriku nešťastná maminka vídala pouze, když ji rodiče přivezli do Motola. To se s ní mohla v areálu nemocnice alespoň projít. Do pokoje za mladší sestřičkou jít Erika nemohla.

Průběh nemoci

Zpočátku mívala Natálka teploty, promodrávaly jí končetiny, motala se jí hlava. Když se stav několikrát opakoval, podstoupila dvouletá dívenka mnohačetná vyšetření, která ukázala, že má špatnou krev. Skončila v Motole, kde podstoupila tři odběry kostní dřeně. Po 6 měsících Natálka přešla z akutní fáze léčby do udržovací. Po celou dobu jí byla chemoterapie podávána injekčně v kombinaci s dalšími léky. Nebyla již nutná hospitalizace, pravidelně však dojížděly s maminkou na kontroly.

Následovala dlouhá rekonvalescence. Lékaři dovolili Natálce nastoupit do školky až v lednu 2015, vlivem oslabené imunity je ale stále velmi často nemocná. Paní Erika tak na návrat do zaměstnání zatím nemůže pomyslet, hledá si proto alespoň brigády, které jí umožňují v případě potřeby zůstat s Natálkou doma.