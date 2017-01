"Závěrečnou zprávu jsme schválili, takže úkol de facto splněn. Ale my nechceme zůstat pouze u toho, že popíšeme nějaký stav, ale rádi bychom iniciovali nějaké změny k lepšímu. O tom bude 30. ledna ta debata," řekl Blažek.

Žádné drama se na jednání podle poslanců nekonalo, i když trvalo téměř pět hodin. „Text jsme jednomyslně schválili,” řekl Blažek. Svědčí to podle něj o tom, že členové komise jsou schopní pracovat nejen na politické úrovni, ale i na úrovni odborné.

"Určité spory o určité formulace byly, ale bez toho by to nešlo udělat," dodal Blažek. Poslanec Daniel Korte (TOP 09) doplnil, že ani jednou nemuseli přistoupit k silovému řešení, že by se přehlasovávali. "Vždy to byl konsenzus," zdůraznil Korte.

Zpráva má zhruba deset až dvanáct stran a bude zveřejněna na webu sněmovny.

Sněmovní komise měla prošetřit okolnosti sloučení Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK) a Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ), které vyvolalo roztržku mezi koaličními ČSSD a ANO, kritizovali ji i někteří žalobci.