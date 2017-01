Sněmovna se ve středu zabývala v prvním čtení zákonem o pohřebnictví. Noví podnikatelé v oboru pohřebnictví by tak museli skládat speciální zkoušku, mít za sebou praxi v oboru nebo by se už nemohlo pohřbívat v těch nejlevnějších papírových rakvích. Krematoria a pohřební služby by také musely mít místnost, kde by se mohl obsah rakve zkontrolovat či upravit. Novela také počítá s přísnějšími kontrolami a sankcemi.

Projednávání novely ovšem bez vysvětlení přerušili komunisté. Ti požádali o dvouhodinovou pauzu, která končí přesně v době, kdy končí jednací den. Tím ovšem rozzuřili předkladatelku zákona Šlechtovou do běla.

„Vzali si přestávku, sorry, ale jestli to neprojde, tak všichni umřeme a skončíme v papírových rakvích a ruce nám budou čouhat ven,“ sdělila po jednání Sněmovny médiím Šlechtová. Dodala, že se nyní dohadují předsedové koaličních stran. Její novela by měla být prioritou pro další jednání Sněmovny. Upřesnila, že má podporu poslanců koaličních stran a doufá i v hlasy z TOP 09 či ODS.

Komunisté: Musíme to rozebrat



Důvod, proč si komunisté vzali přestávku, Šlechotvá nezná. Vidí jí ovšem jako podraz. „Nevím, jestli je to obstrukce, protože po mém jednání měl být zákon, který mění Ústavu České republiky, tak sakra to mohli nechat dojet, a pak udělat obstrukci u Ústavy. Nebo chceme všichni skončit v papírových rakvích? Já ne a oni určitě taky ne,“ upřesnila Šlechtová.

„Návrhy o pohřebnictví jsou tam celkem tři a my si je potřebovali srovnat. Názory jsou různorodé. Nepoužíváme často institut přestávky, ale tentokrát jsme potřebovali ten návrh rozebrat," řekl Právu šéf klubu poslanců Pavel Kováčik.

Předseda KSČM Vojtěch Filip Šlechtové před tím prý sdělil, že sám chce zákon podpořit. Šlechtová začala pro média spekulovat, že přestávka byla dojednaná předem, nikdo prý neavizoval, že by si chtěl vzít pauzu, a pak si ji vzala KSČM.

„Opravdu se ptám, jestli někteří poslanci KSČM nejsou zlobbovaní asociací pohřebních služeb, která skutečně neguje tento zákon. A proč? Protože prostě jim beru ten kšeft, který si udělali za posledních patnáct let,“ sdělila ministryně pro místní rozvoj. Asociacím podle ní vadí, že zákon zavádí kontrolu ze strany ministerstva pro místní rozvoj, ze strany krajů a ze strany obcí.