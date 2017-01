„Obžalovaný zůstává dál ve vazbě. Soud má za to, že dál trvá obava, že by uprchl nebo mohl pokračovat v trestném činu, který připravoval,“ uvedl mluvčí soudu David Unger. Podle něj se Jan S. proti rozhodnutí soudu nepodal stížnost. „Je tak pravomocné,“ dodal Unger.

Jednadvacetiletý mladík je obviněn ze zvlášť závažného zločinu teroristického útoku ve stadiu přípravy, za což mu hrozí až 15 let vězení.

Jana S. zadrželi turečtí policisté na istanbulském letišti během přestupu na let do města Gaziantep poblíž turecko-syrské hranice, odkud zájemci o boj v řadách Islámského státu vyrážejí do Sýrie.

Jan S. při příchodu k soudu

Když se jim přiznal, že chtěl pokračovat do Sýrie a tam se připojit k IS, poslali ho zpět do Česka.