„Večer a v noci na středu budou v místech se slabým větrem a zmenšenou oblačností teploty klesat pod -12 stupňů Celsia. Největší pravděpodobnost výskytu silných mrazů je ve východních Čechách, v severovýchodních a východních částech Středočeského kraje a východu Libereckého kraje,“ upřesnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Varování před nízkými teplotami platí od úterního večera do středečního rána. Podle vývoje počasí jej budou meteorologové v dalších dnech dále upřesňovat, neboť tuhé mrazy by měly vydržet minimálně do konce týdne.

Regiony, pro něž platí výstraha před silným mrazem

FOTO: Český hydrometeorologický ústav

Již úterní ráno bylo poměrně chladné a teploty klesaly až k -20 stupňům Celsia. Na rovných -20 stupňů klesla teplota v Lázních Bělohrad.

Na Moravě a ve Slezsku bude až do středečního večera foukat čerstvý vítr, který může v kombinaci s prachovým sněhem vytvářet v polohách nad 400 metrů nad mořem sněhové jazyky.