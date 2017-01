Obě strany se obviňovaly, kdo za zdržení může. Spor nyní řeší správní soud. Vestám, které nyní vojáci používají, končí letos v únoru životnost.

Stropnický uvedl, že zbrojovka je strategickým partnerem obrany a významným výrobcem, který dodává řadu jiného vybavení.

„Zvažovali jsme (další postup) pro komplexnost problému. Pro ten význam toho partnerství. Ale protože nedošlo k žádnému posunu, tak ke konci roku ministerstvo odstoupilo,” řekl Stropnický.

Vesty dodají Američané



Kvůli zdržení zakázky vojákům hrozilo, že nebudou mít při zahraničních misích balistickou ochranu. Ministerstvo proto již v červenci předložilo vládě záměr urychleného nákupu balistiky přes alianční agenturu NSPA. Za 1000 takzvaných nosičů panelů, což je obdoba neprůstřelných vest, zaplatí podle předpokladu 52 miliónů korun bez DPH. Stropnický v neděli uvedl, že první várku by měli Američané dodat na jaře, další o několik měsíců později.

V létě pak ministerstvo vyhlásilo zakázku na dodávku 5500 neprůstřelných vest pro armádu a pro Vojenskou policii. Server Euro již dříve uvedl, že tendr vyhrála královéhradecká firma Argun, která nabídla cenu 210 miliónů korun. Společnost by měla vesty dodat ve čtyřech etapách. Prvních 1300 kusů má přijít do 30. listopadu 2017, posledních 1500 vest má dorazit do 30. září 2020. Pro armádu je určeno 5000 vest, zbylých 500 je pro vojenskou policii.