Na oslavě nemohl chybět ani jejich „táta“ režisér Václav Chaloupek, který zavzpomínal na jejich první léta. „Strašně to uteklo. Když si vzpomenu, jak mi Honza z Krumlova zavolal, že se narodila medvíďata, jestli je ještě pořád chci, tak mi to přijde jako by to bylo včera,“ vzpomínal pro Novinky Chaloupek se slzami v očích.

Dodal, že pokud nemusí, tak do berounského medvědária nechodí, protože Kubovi a Matějovi nerad narušuje jejich stereotyp. „Chodím sem jednou maximálně dvakrát za rok, protože je vždycky rozhodím. Oni si ode mě pořád slibují víc, než mohu udělat. Pravděpodobně čekají, že řeknu „Klucí, jdeme!“ a vyrazíme někam do lesa. To už ale bohužel nikdy nebude.“

Medvědí bratři svého „tátu” poznají na kilometry. Už když se jeho auto blížilo, věděli, že je to on a okamžitě se přesunuli ve výběhu směrem k parkovišti.

Vzpomínky na bráchu

Medvědi se radovali z dobrot, které k narozeninám dostali. Stejně si ale nešlo nevzpomenout, že na oslavě někdo chybí. Loni v dubnu totiž náhle zemřel třetí bratr Vojta, zřejmě na srdeční příhodu „V přírodě to takhle chodí. Vojta byl od začátku viditelně slabší a menší než bráchové. Matěj měl 1,90 kilo, o něco míň měl Kuba a Vojta měl 1,30 kilo. Je to neuvěřitelné, když se na ně podíváte dnes, jaké jsou to kolosy,“ usmívá se Chaloupek.

Medvědí bratři Vojta, Kuba a Matěj se narodili 13. ledna 2000 v Českém Krumlově, čtrnáctiletým medvědům Kateřině a Vokovi. Medvědí máma se ale o ně odmítla starat, a tak o trojčata začal pečovat nejprve medvědář Jan Černý, a potom filmař Václav Chaloupek. Ten z nich díky večerníčku udělal filmové hvězdy.