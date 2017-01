„Ve druhé polovině noci na pátek bude v západní polovině Čech výrazně zesilovat vítr. Na západě a severozápadě Čech budou dosahovat nárazy větru i v nižších polohách místy až 110 kilometrů v hodině, na hřebenech hor i přes 130 kilometrů v hodině,” varoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Na horách tak může mít vítr v nárazech rychlost orkánu.

Jinde v Čechách a na severu Moravy a Slezska bude vítr slabší. V nížinách o rychlosti do 70 kilometrů v hodině na horách kolem 110 kilometrů.

„Vítr bude v pátek později odpoledne a večer slábnout,” dodali meteorologové.

Hory zasype další sníh



Vedle toho napadne do pátečního rána na českých horách až 25 centimetrů sněhu. Silně sněžit by mělo i v Karlovarském kraji, kde může napadnout do 15 centimetrů. Na ostatním území to bude do pěti centimetrů.

„V kombinaci se silným větrem se budou v Karlovarském, částečně v Plzeňském a Ústeckém kraji, tvořit i v nižších polohách sněhové jazyky a závěje,” uvedl ČHMÚ, jinde je třeba počítat s těmito jevy v polohách nad 600 metrů nad mořem.

„Při smíšených nebo mrznoucích srážkách se může ojediněle tvořit ledovka, ve večerních hodinách v pátek i náledí nebo zmrazky,” uzavřeli meteorologové.