Český voják zneškodnil teroristu, od EU dostal vysoké vyznamenání

Český voják dostal ve středu vysoké vyznamenání Evropské unie za to, že při loňském teroristickém útoku v Mali zneškodnil útočníka. Je prvním nositelem této medaile za mimořádné zásluhy (Common Security and Defence Policy Medal for Extraordinary Meritorious Service). Ve středu to sdělil zástupce vojenského představitele ČR při Evropské unii Ladislav Sekan.