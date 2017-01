Na konci roku se ministerští vyjednavači domluvili s manažery zbrojovky, že když nedokážou najít shodu, tak raději smlouvu zruší. Teď bude obrana podle informací Práva po zbrojovce vymáhat více než 30miliónové penále za nedodání vest v termínu. „Po dlouhodobém dialogu s Českou zbrojovkou byl smluvní vztah ukončen. Vzájemné závazky budou řešeny dle smlouvy a právního řádu ČR,“ řekl v pondělí Právu mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Zbrojovka měla vesty vojákům dodat již v listopadu předminulý rok. Vesty měla vyrobené, ale armáda je nepřijala, protože údajně nebyly vyrobeny podle všech norem.

Od prosince 2015 tak běží zbrojovce penále 86 tisíc korun denně, což za více než rok dělá přes 30 miliónů korun.

Penále platit nechtějí



Zbrojovka ale o placení penále nechce ani slyšet, protože se domnívá, že chyba je na straně ministerstva. „Do té doby, než to vyřeší naši právníci, to nebudeme komentovat,“ řekl Právu manažer zbrojovky Petr Vávra.

Nákup balistických vest se ministerstvu dlouhodobě nedaří. Po řadě marných pokusů byl nákup od uherskobrodské zbrojovky nejblíž k dodání.

Zbrojovka s vestou uspěla ve vojskových i kontrolních zkouškách, a proto většinu z objednaných vest vyrobila. Ministerstvo je ale nakonec nechtělo přijmout s tím, že výroba vest neproběhla pod dohledem státního Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (SOJ).

Už vyrobené lehce prodají

Ministerstvo proto požadovalo, aby zbrojovka vyrobila vesty znovu a umožnila kontrolorům, aby byli u celé výroby. S tím zase nesouhlasila zbrojovka. Podle manažera Vávry vyrobené vesty určitě nevyhodí. „Problém prodat ty vesty určitě mít nebudeme, protože na trhu je po nich velká poptávka,“ dodal Vávra.

Kvůli nepodařené zakázce se dostala armáda do tíživé situace, protože hrozilo, že nebude mít pro vojáky v misích kvalitní ochranu. Ministerstvo proto ze zoufalství rozhodlo, že přes alianční agenturu NSPA pořídí 500 amerických nosičů balistických plátů SPCS Magnum TAC-1. Vesty za 17,5 miliónu bez DPH by konečně měly od letošního března sloužit českým vojákům v afghánské misi.

Když se tato zakázka projednávala minulý rok v červenci ve sněmovním branném výboru, poslanci kritizovali fakt, že vesty objednané u zbrojovky stály v průměru na 29 700 korun za kus, ale přes NSPA 35 tisíc korun bez DPH.

Problémy vyřeší nový tendr



Ministerstvo navíc přikoupilo tisíce stejných vest, které by měly sloužit vojákům v případě nutnosti doma nebo v jiných misích NATO a EU. Ty pořídí přes americký fond FMS za 52 miliónů korun bez DPH.

Problémy s vestami by měla definitivně vyřešit velká zakázka na 5500 vest, do které se přihlásilo šest zájemců. Vítěze by měla obrana vyhlásit do konce ledna. Podle kuloárních informací by zakázku mohla získat firma Argun, která údajně nabídla nejnižší cenu – 210 miliónů korun – tedy 38 tisíc za kus.