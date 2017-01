V ČR se již ochranářům podařilo vrátit do přírody divoké koně v někdejším vojenském prostoru Milovice ve středních Čechách.

„Kromě Milovic a Podyjí s dalším vypouštěním divokých koní už nepočítáme. Najít pro ně vhodná místa je totiž poměrně obtížné,“ řekla Právu Markéta Dušková z ochranářské organizace Beleco. Projekt předpokládá, že v březnu nechá přepravit na Znojemsko 11 koní.

Spásat budou asi 70 hektarů na dvou místech, a to na někdejší vojenské střelnici u Mašovic a na nedalekém vřesovišti u Havraníků. Stádo bude rozděleno do dvou skupin. V každé bude hřebec.

Ochranáři počítají s tím, že do tří let se stádo rozroste na 20 koní. Do března pro ně vzniknou dřevěné ohrady s elektrickými ohradníky, v nichž budou mít koně volnost. Projekt přijde na zhruba 630 000 korun, přičemž větší část z něj uhradí Evropská unie.

Cílem je napomoci k údržbě a obnově stepních oblastí v Podyjí. Exmoorští pony jsou ve srovnání se zástupci obvyklých plemen koní sice o něco menší, jsou ale mimořádně odolní. Jsou nenároční a spásají také náletové dřeviny, čímž ušetří lesním dělníkům práci s jejich likvidací.

Pomohou přírodě

„Obě oblasti, které se stanou v Podyjí jejich domovem, jsou doslova pokladnicemi vzácných druhů rostlin a živočichů. Neobejdou se bez pravidelné údržby pastvin, kterou zajistí koně,“ řekl Právu Miloslav Jirků z biologického centra Akademie věd s tím, že na těchto loukách lze najít například koniklece, orchideje a desítky druhů motýlů.

Vedení správy parku předpokládá, že se divocí koně stanou velkou turistickou atrakcí Podyjí, stejně jako je tomu v někdejším vojenském prostoru v Milovicích, kde se nyní pase bezmála 30 divokých koní. V této oblasti bylo do přírody opětovně vypuštěno i několik zubrů.