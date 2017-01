„Na místě mohou dostat blokovou pokutu až 2000 korun, ve správním řízení pak 1500 až 2500 korun. Body se nedávají. Při vyhodnocování je vždy přihlíženo k tomu, zda mohl být někdo reálně ohrožen,“ sdělil Právu mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

„Očištění vozidla je základní věc, kterou ale řidiči někdy zanedbávají. Pokud na vás přitom spadne například velký kus ledu z nákladního auta, jde o velmi nebezpečnou situaci, která může skončit dopravní nehodou,“ vysvětloval novou povinnost při předkládání novely ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Jeho slova potvrdil v pátek ředitel dopravní policie Tomáše Lercha. V rámci zákonné úpravy šlo podle něj primárně o dva směry. Zaprvé o očištění oken, zadruhé o padající led z plachet a vozidel.

„Policisté toto samozřejmě kontrolují a v případě, že zjistí porušení, tak postupují podle zákona, kdy mohou sáhnout až k uložení blokové pokuty anebo věc vyřešit domluvou,“ podotkl k tomu šéf dopravních policistů.

Zákaz řídit vozidlo, ze kterého by uvolněný led mohl ohrozit bezpečnost provozu, může být zdrojem neřešitelných situací, upozorňují dopravci. Podle nich lze předpisům vyhovět před odjezdem kamiónu či autobusu z areálu dopravce, ten si však bude muset pořídit rampu nebo plošinu, ke které vozidlo přijede, a řidič sníh a led bezpečně ze střechy shrne na vhodné místo.

Nejsou rampy na odpočívadlech

Co je však možné v garážích, není ale podle dopravců rozhodně možné na cestě, protože odpočívadla a parkoviště u dálnic a silnic nejsou rampami vybavena. Současně dodávají, že většina jízd kamiónů v areálu dopravců ani nezačíná.

„Odstraňování sněhu a ledu budou nepochybně věnovat větší pozornost řidiči a dopravci ve svých firmách. Ovšem na parkovištích je situace kvůli konfliktu bezpečnostních předpisů o práci ve výškách a odstraňování sněhu z návěsů čtyři metry vysokých neřešitelná,“ potvrdil v pátek Právu mluvčí sdružení dopravců Česmad Bohemia Martin Felix.

Jak Právu Felix potvrdil, Ředitelství silnic a dálnic po posledním jednání uznalo, že odstraňování ledu z kamiónů je problém, který by se měl řešit. „Padl slib, že do konce roku 2016 by měly být na parkovištích u dálnice vybudovány alespoň jedna nebo dvě zkušební rampy na odstraňování sněhu. Zatím nemáme žádné informace, že by se tak již stalo,“ uvedl Felix.