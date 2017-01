Desítky vlakových nádraží se dočkají oprav, půjde na ně 600 miliónů

Lidem, kteří jezdí vlaky, by se mělo v blízké budoucnosti cestovat o něco pohodlněji. Během letošního roku by se měly opravit desítky vlakových nádraží, Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) plánuje dát na rekonstrukce 600 miliónů korun. V pátek to na tiskové konferenci oznámil ministr dopravy Dan Ťok (ANO).