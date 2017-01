Obchody nyní musí mít zavřeno 28. října, o Velikonočním pondělí, 8. května, 28. září a 25. a 26. prosince. Na Štědrý den můžou mít otevřeno jen do 12:00. Podle Miholy je ale nesrozumitelné, proč jsou v zákoně zrovna tyto dny.

„Moje pozornost se upíná na to, aby to bylo jednotné. Hlásím se k tomu, a bylo by to dobré a srozumitelné, aby se to týkalo všech svátků,“ řekl Novinkám Mihola. Svátky prý považuje za výjimečné. „Je to něco, co by mělo být odlišné od toho všedního dne,“ míní.

Chybí politická podpora



Mihola už pozměňovací návrh podal, když se zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě projednával ve Sněmovně. Tehdy s ním však neuspěl. Politickou podporu by zřejmě nenašel ani nyní.

Proti se dlouhodobě staví pravicová opozice, pro by nyní nebyl ani šéf poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák. „Při projednávání zákona byly předneseny návrhy na rozšíření počtu svátků i na jejich redukci a na schválené podobě se nakonec shodla většina poslanců. Zákon bych teď neměnil,“ sdělil Novinkám.

I sám Mihola si myslí, že o tématu začne na plénu dolní parlamentní komory debatovat až po volbách. „Téma je to zajímavé. Považoval bych to za dokončené, až odpadnou dotazy, proč jeden svátek ano a druhý ne,“ podotkl.

Neděle nejsou na pořadu dne



Dál už by Mihola nešel a například debatu o tom, zda by obchody měly mít zavřeno také v neděli, jako je tomu v některých zemích v zahraničí, by neotvíral.

Podobně to vidí i senátor ČSSD František Bublan, který uzavření obchodů během svátků navrhl. „Byl by to příliš velký zásah. Tohle je kompromis v podobě těch šesti svátků. Myslím, že dál se nepůjde,“ komentoval pro Novinky.

Zákaz prodeje se podle zákona vztahuje pro obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních. Výjimku mají lékárny, čerpací stanice, obchody na letištích nebo nádražích nebo prodejny v nemocnicích.