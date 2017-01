Nejenže registr nebude v provozu letos, proti minulým vyjádřením zástupců ministerstva bude zpoždění trvat ještě minimálně další rok a půl. MF přesto tvrdí, že systém regulující hazard zpoždění nemá.

„Na rozdíl od ostatních ustanovení nového zákona o hazardních hrách, zavedení IT systému k hazardu nikdy nebylo plánováno k 1. lednu 2017. Jeho zavedení je od počátku koncipováno s pozdějším startem a je to tak zakotveno už v přechodných ustanoveních příslušného zákona, který s ním počítá do jednoho roku ode dne vyhlášení technické specifikace ministerstvem financí,“ sdělil Právu Filip Běhal z tiskového oddělení MF.

Je to, jako kdyby byla stanovena maximální rychlost na silnici, ale žádný orgán její případné překračování nesledoval. Martin Svoboda, sdružení Občané proti hazardu

„S ohledem na to, jak rychle či pomalu bude vysoutěžena veřejná zakázka na dodavatele systému, lze jeho spuštění očekávat ve druhé polovině roku 2018,“ dodal. Podle expertů se jedná o vážný problém. Martin Svoboda ze sdružení Občané proti hazardu tvrdí, že tak není možné aplikovat adiktologické brzdy, například povinné pauzy ve hře.

Není jak hráče sledovat



„Nefungující centrální registr hráčů je průšvih. Kdyby byl funkční, daly by se vymáhat atributy jako třeba povinné pauzy ve hře, které nyní není jak sledovat,“ řekl Právu Svoboda. Zákon tak sice tento problém podle Svobody řeší, ovšem bez vymahatelnosti.

V sázkových kancelářích a hernách se sice podle něho lidé registrují, ale neexistuje žádný systém, který by chování hráčů sledoval. Tomu, že registr není v provozu, se Svoboda podivuje zejména proto, že ministerstvo financí mělo na jeho přípravu dost času.

„Nestihli to vysoutěžit, přestože na to měli vzhledem k protahování schvalování zákonů ještě více času, než mělo původně být,“ dodal. Hazardní hry jsou od letošního ledna daněny dvěma sazbami. Pro hrací automaty platí sazba 35 procent a pro ostatní druhy hazardu, třeba loterie nebo kurzové sázky, je sazba 23 procent.