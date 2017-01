„V průběhu úterního večera a noci na středu se sněžení rozšíří na celé území a na horách zesílí. Intenzivně bude sněžit až do čtvrtka,” upozornili meteorologové, podle nichž v nížinách napadne až sedm centimetrů těžkého mokrého sněhu. Ve vyšších polohách to bude až 20 centimetrů prašanu.

„Na horách bude sněžit trvale a vydatně, napadne 20 až 50 centimetrů nového prachového sněhu, v Jizerských horách, Krkonoších a Orlických horách připadne místy i přes 50 centimetrů za dva dny,” očekávají meteorologové.

V nižších polohách do 400 metrů nad moře se mohou do středečního večera objevovat i smíšené srážky, případně bude sníh odtávat. „Ve středu večer a v noci na čtvrtek se budou místy vytvářet zmrazky nebo náledí,” upozornil ČHMÚ.

Hrozí „bílá tma”



Od úterního večera do středečního dopoledne navíc bude foukat silný vítr, který bude v nárazech dosahovat rychlosti až 70 kilometrů v hodině. V horských oblastech půjde o nárazy o rychlosti kolem 110 kilometrů v hodině. Polevovat vítr začne ve čtvrtek, a to nejprve v Čechách a až později na Moravě a ve Slezsku.

„Při větrném počasí a intenzivním sněžení se budou až do čtvrtečního večera vytvářet od středních poloh nad 500 nad mořem sněhové jazyky, na horách závěje,” dodali meteorologové, podle nichž se na silnicích může objevit „bílá tma”, a řidiči by se proto měli mít na pozoru. Lidé by rovněž měli omezit túry do hřebenových partií hor.