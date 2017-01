Kamiony od úterního rána neprojedou přes Harrachov do Polska

Pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů bude od úterních 08:00 uzavřený úsek silnice 10 od Tanvaldu do Harrachova na Semilsku a dále k hraničnímu přechodu do Polska. Důvodem je očekávané další sněžení. ČTK to v pondělí řekl Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má zimní údržbu krajských silnic v Libereckém kraji na starost.