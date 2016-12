Aplikace funguje tak, že člověk k mapě nahraje fotku domu s čoudícím komínem a připíše komentář. Projekt má sloužit jako motivace pro lidi, aby zlepšili způsob vytápění a neznečišťovali vzduch sobě ani svým sousedům.

Místo udávání si ale někteří uživatelé dělají raději legraci a přidané fotky opatřují humornými komentáři. Jeden z nich například zní: „Jsem Drsalvický Topič a umím zamořit celé okolí”.

Jiní si tropí žerty z prezidenta Miloše Zemana. Při rozkliknutí fotografie u Pražského hradu tak člověk spatří obrázky hlavy státu se jménem „Zemasmrad” a s komentářem, který vybízí k násilí, protože prezident údajně nelibě voní.

„Mám ráda velký komíny”

Podobně nestandardní je i fotografie mladé dívky s dlouhými vlasy, která sedí na kládě. Její jméno je Danielka a v komentáři je uvedeno: „Mám ráda velký komíny!” Ačkoliv dívka pravděpodobně žádné zplodiny neprodukuje, někdo ji na mapě přidal do Přírodního parku Šárka – Lysolaje.

O humor se ovšem nepokoušejí pouze v Praze a ve Středočeském kraji. Nejhojněji aplikaci využívají v Moravskoslezském kraji, kde je nahlášeno téměř třicet komínů.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) se věci zasmál. „Musím říct, že by mě to nenapadlo a určitě to nenapadlo ani autora aplikace. Dosvědčuje to, že Češi si dokážou udělat srandu úplně ze všeho. Na jednu stranu to je hezká vlastnost, jen někdy, když se nás to týká, nám připadá trochu brutální. Přiznám se, že se na to také podívám,“ řekl Novinkám.

Zároveň zdůraznil, že aplikaci zřídila nezisková organizace Čisté nebe a resort životního prostředí ji pouze zastřešil.

Úředníci budou moci k lidem domů



Během několika dnů se kontroly kotlů zpřísní. Od ledna 2017 bude platit novela zákona o ochraně ovzduší, díky které budou moci úředníci vstoupit k lidem do domácnosti a zkontrolovat, čím topí. Pokud někdo odmítne kontrolu domů pustit, může dostat pokutu až 50 tisíc korun. Stejný postih hrozí za topení nevhodným materiálem.

Proti novele o ochraně ovzduší, která s tím počítá, brojí pravicová opozice. Upozorňuje na to, že se prolamuje nedotknutelnost obydlí. TOP 09 a ODS se kvůli normě obrátí na Ústavní soud. „Připravujeme ústavní stížnost, podat bychom ji měli během ledna,” sdělil ve čtvrtek Novinkám poslanec topky Martin Plíšek.