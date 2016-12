Jedinou STK ve Znojmě provozuje Karel Psota. Téměř před dvěma lety měla znovu začít fungovat druhá stanice, která již v té době byla několik let nefunkční. Provozovat ji chtěl Petr Špalek, který drží prostory, na něž je licence vázána.

Podle jeho slov byl domluven s dřívějším majitelem licence Jiřím Smetanou na tom, že ji odkoupí a začne podnik provozovat. Vše podle něj spělo ke zdárné dohodě, Špalek nechal prostory vybavit technikou, jenže když mělo dojít k převodu licence, vložil se do situace jeho konkurent Psota a licenci za 20 miliónů korun koupil.

Trampoty s úřadem



Špalek sice převod úspěšně napadl a úřady mu vyhověly, nicméně otázka, komu by vlastně měla licence patřit, zůstala nedořešena. Špalek se proto obrátil na ministerstvo dopravy. Ovšem tady začaly trampoty.

„Od konce roku 2015 s námi ministerstvo přestalo komunikovat, přestože jsme jej několikrát kontaktovali přes datovou schránku,“ stěžoval si Špalek. Právo proto oslovilo ministerstvo dopravy se žádostí o komentář. „Pan Špalek jako fyzická osoba není a ani nemůže být účastníkem řízení, o žádnou diskriminaci se nejedná,“ vysvětlil mluvčí Tomáš Neřold.

Jenže Špalek ministerstvo neurguje jako fyzická osoba, ale jako zástupce firmy. „Všechny dokumenty posíláme datovou schránkou za firmu, já mám plnou moc k vyřizování všech podkladů,“ kroutil nad vysvětlením hlavou Špalek. Navíc krátce poté, co se o věc začalo Právo zajímat, se ministerstvo podnikateli ozvalo. Ale jinak, než čekal.

„Úředník, který má STK na starosti, mi volal, že dostal anonymní udání na to, že v mé druhé provozovně STK prý děláme všechno špatně. Přitom my si stěžujeme na to, kterak postupuje on,“ rozčiloval se Špalek.

Rozhodne komise

Na konci listopadu, tedy téměř po roce, ministerstvo konečně zareagovalo na podněty ohledně situace s STK. „Stížnost na nečinnost byla předložena do rozkladové komise ministra. Vše se tedy bude odvíjet od rozhodnutí rozkladové komise,“ vysvětlilo ministerstvo. Komise může ale o žádosti rozhodovat další měsíce a motoristé ve Znojmě tak stále nebudou mít na výběr, kam s vozem na kontrolu.

Na podzim přitom poslanci odmítli větší liberalizaci STK. „Tento konkrétní případ nechceme přímo spojovat s tématem liberalizace STK. Nicméně považujeme za promarněnou příležitost pro motoristy, že Sněmovna nepodpořila větší otevření trhu v oblasti STK, které by přineslo více stanic a tím i rychlejší vyřízení této služby pro řidiče,“ dodal Neřold.