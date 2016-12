„Nejvyšší nárůsty počtu nemocných s chřipkovými projevy vykazuje Olomoucký kraj a kraj Vysočina,“ uvádí tisková zpráva.

Národní referenční laboratoř pro chřipku hodnotí situaci v Česku jako nastupující epidemii chřipky A/H3N2. Plošná epidemie je přitom již v celé Skandinávii, tedy v Norsku, Švédsku i Finsku.

V Česku se šíří chřipkový vir, proti němuž je účinné očkování.

Největší výskyt chřipky a chřipkovými onemocněními byl mezi dětmi do pěti let. Vzrostl o 71 procent proti předchozímu týdnu. Na 100 tisíc obyvatel připadlo 145 nemocných chlapců a děvčat.

Nižší epidemický práh



U školáků od šesti do 14 let to bylo 106 nakažených. Mezi lidmi nad 60 let připadalo 20 pacientů na 100 tisíc obyvatel. V této věkové skupině zaznamenali ale epidemiologové proti předchozímu týdnu největší rozšíření choroby, výskyt se víc než zdvojnásobil. Zvýšil se o 122 procent.

Zatímco v minulosti odborníci mluvili o epidemii až tehdy, kdy počet pacientů překročil hranici 2000, nyní se epidemický práh pohybuje asi mezi 1600 až 1800 nemocnými na 100 tisíc lidí. K přehodnocení kritéria podle odborníků přispělo třeba zavedení takzvané karenční doby, tedy tří dnů marodění bez nemocenské. Mnozí nakažení totiž k doktorovi vůbec nechodí, takže se do statistik nedostanou. Ve skutečnosti tedy může být počet nemocných mnohem vyšší.