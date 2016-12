Následující týden má být z šedesáti procent teplotně nadprůměrný a z čtyřiceti průměrný. Nejtepleji má být hned v pondělí, kdy se denní teploty vyšplhají až k deseti stupňům a noční neklesnou pod pět nad nulou. Podobně jako v neděli však bude zataženo a pršet, zejména odpoledne, kdy bude přicházet déšť od severozápadu.

Od úterý se bude postupně ochlazovat, ale ještě ve čtvrtek by se denní teploty mohly blížit pěti stupňům a noční by neměly klesat moc pod nulu. Stále by však mělo pršet nebo padat déšť se sněhem.

Ochladí se v pátek, kdy noční teploty klesnou k minus pěti a denní se sotva vyšplhají nad nulu.

První lednový týden by měl být teplotě průměrný, ale u druhého je pravděpodobnost, že bude z třiceti procent teplotně nadprůměrný a ze sedmdesáti průměrný. Až týden mezi 16. a 22. lednem by měl být teplotně opět průměrný.

Celkově bude celé období srážkově průměrné, jen druhý lednový týden by měl být srážkově nadprůměrný.

Mezi 26. prosincem a 22. lednem byla v letech 1981 až 2010 průměrná teplota -1,4 stupně Celsia. Nejchladnější bylo toto období v roce 1984, kdy činil průměr -9,2 stupně, nejteplejší pak v roce 2006, kdy byl průměr 4,4 stupně.

V průměru v daném období spadne 39 mm srážek.