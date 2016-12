Do Sněmovny by se nedostala SPD Tomia Okamury, která by podle průzkumu měla 4,7 procenta, ani hnutí STAN se ziskem 4,1 procenta.

Piráti by měli 3,3 procenta, hnutí Úsvit 2,1 procenta, Strana zelených 1,9 procenta a Svobodní 0,5 procenta.

Při hypotetickém přepočtu na mandáty by ve Sněmovně zasedlo 84 poslanců za hnutí ANO Andreje Babiše, 44 sociálních demokratů a 34 komunistů. Občanské demokraty by reprezentovalo 16 zákonodárců, lidovce 15 a TOP 09 by měla v dolní komoře sedm zástupců.

Předpokládaný zisk mandátů v prosinci podle STEM

FOTO: David Ryneš, Novinky

Předpokládaná volební účast by podle agentury dosáhla 54 procent.

Podle stranických preferencí, které zahrnují i nerozhodnuté voliče a ty, kteří by k volbám nešli, by ANO mělo podporu 22, ČSSD 12 a KSČM 11 procent lidí. V případě ODS by se jednalo o 6 procent, u lidovců o 4 procenta a u TOP 09 o tři procenta respondentů.

Volební model STEM (v procentech)

strana září 2016

říjen 2016

prosinec 2016

ANO 24,6

29,7 29,7

ČSSD 20,7 14,4 16,3 KSČM 14,3 14,6 13,8 ODS 7,0 9,0 7,5 KDU-ČSL 6,7 6,7 6,9 TOP 09* 8,4 5,1 5,2 STAN - 2,0 4,1

* TOP 09 do září figurovala v průzkumech společně se STAN

zdroj: STEM



Agentura připomněla mírné posílení ČSSD i kolísavou podporu ANO. Stabilní čísla vykazují lidovci i ODS. „Postavení TOP 09 není úplně jasné a zjevně se proměňuje. Sečteme-li respondenty, kteří uvedli 'TOP 09' či 'TOP 09 STAN', dostáváme se těsně nad pětiprocentní hranici,” uvedl STEM.

Průzkum proběhl od 30. listopadu do 12. prosince a zapojilo se do něj 1020 respondentů.