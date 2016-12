Zvýšená bezpečnostní opatření potrvají v Česku minimálně do 2. ledna

Zvýšená bezpečnostní opatření v Česku potrvají minimálně do 2. ledna, řekl ve středu ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Po celé zemi jsou hlídky posílené o 500 policistů. Mnohá města začala se stavbou betonových zátarasů, která by měla zabránit podobné události, jaká se stala v pondělí v Berlíně, kde do davu lidí na vánočním trhu vjel kamión.