Superpevná podlaha? Stačí přidat popílek

Česko je země památek a malebné přírody, zároveň je ale kvůli četným tepelným elektrárnám i jedním z největších producentů popílku na světě. Co s ním? To zjišťují stavaři a chemici z Vysokého učení technického v Brně. A našli uplatnění. Jak ukazují jejich nové patenty, popílek může být vítanou surovinou pro další zpracování, třeba do superpevné podlahy.