Praha se pokusí zrychlit MHD, přibydou vyhrazené pruhy i přednosti na semaforech

Do zrychlení městské hromadné dopravy skrz upřednostnění tramvají a autobusů na křižovatkách či zavedení dalších vyhrazených pruhů by mohla Praha investovat v následujících letech více než 600 miliónů korun. Opatření by se mělo dotknout deseti úseků v celé metropoli. V úterý o tom rozhodli pražští radní.