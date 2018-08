den, Právo

„Všichni už zřejmě znáte výsledky letošních voleb. Do zastupitelstva jsem se nedostala, a i když mi někteří píšete smutné vzkazy, tak nebojte, já smutná nejsem,“ píše svým fanouškům na sociální síti Myslivcová, která svou popularitu nasbírala díky psaným blogům, ale i videoblogům na serveru Youtube.

„Dominika Myslivcová se nikdy nevzdává a za růžovou budoucnost se budu prát i nadále. I když to teď nevyšlou cestou politiky, tak cest, jak dosáhnout lepší a růžovější budoucnost je x... Jsem odhodlaná jít a překonat všechny překážky, například se chci angažovat více v charitě a pomáhat lidem, kteří na tom nejsou bohužel tak dobře,“ píše neúspěšná kandidátka na svém profilu.

Krásný víkend..󾌵 Ještě jednou moooc děkuji všem, kteří mi včera šli hodit hlas, neskutečně si toho vážím! 󾬑.. a děkuji i...Zveřejnil(a) Dominika Myslivcová dne 8. říjen 2016

Dominika Myslivcová volila v sobotu.



Myslivcová je vděčná, že mohla nahlédnout do světa politiky. „Hodně mě to posunulo a naučilo. A o tom přece život je - učit se a posouvat se dál. Ať už se na mě díváte jako na hloupou barbie, tak já jsem mladá a vím, že to dotáhnu daleko,“ popisuje své pocity bloggerka.

Na závěr svého příspěvku pak děkuje svým voličům, ale také bulvárním novinářům, kteří z ní podle vlastních slov udělali fenomén voleb 2016. „Čauky, mňauky,“ zakončuje vzkaz mladá žena.

V Moravskoslezském kraji jako nezávislá kandidovala za hnutí Úsvit jako číslo tři. Celkově získalo hnutí v tomto regionu 1,58 procenta hlasů. Myslivcová se svými 325 hlasy přeskočila na kandidátce Úsvitu číslo dvě - Olgu Havlovou. Ta od voličů dostala o 29 hlasů méně.

V Moravskoslezském kraji zvítězilo ve volbách hnutí ANO před ČSSD a komunisty. Do zastupitelstva kraje se dostanou i lidovci, ODS a SPD-SPO.