Pět zakázaných frází, které byste neměla říkat při sexu

Myslela jste si, že během sexu můžete říct téměř vše? Chyba lávky! I během vášnivého okamžiku byste si měla dávat pozor na slova, která říkáte. Stejného názoru je také sexuální terapeutka Casey Tannerová, která doporučuje, abyste se vyhnula těmto pěti větám.

1. „Nikdy“ a „vždy“

„Nikdy mě při sexu nelíbáš. Vždycky myslíš jenom na sebe. Nikdy nezkoušíme nové polohy…“ V posteli, stejně jako při hádce, máme tendenci generalizovat a říkat věty, které obsahují slovíčka jako „nikdy“ a vždy“.

Pravdou ale zůstává, že naše hodnocení situace je téměř vždy přehnané a působí útočně. „Není divu, že tato slova podněcují k obraně. Partner se následně snaží přijít na to, kdy udělal to, co podle vás nikdy neudělal,“ vysvětluje Casey Tannerová a dodává, že ve vteřině se vaše diskuze může proměnit v nepříjemnou hádku.

Podle terapeutky je mnohem chytřejší, když svému partnerovi nabídnete konkrétní zpětnou vazbu. Pouhé vyslovení toho, co partner vždycky dělá nebo nedělá váš sexuální zážitek nikam neposune. I proto svému partnerovi navrhněte řešení, jak vás lépe uspokojit nebo čeho se má vyvarovat.

Překvapivé drobnosti, které zlepší váš sexuální život Vztahy a sex

2. Pozor na názvy intimních partií

Dříve či později se s partnerem dostanete do bodu, kdy si v posteli budete nejen otevřeně sdělovat své tužby, ale také začnete nazývat intimní partie speciálními názvy.

Ano, pokud s partnerem žijete mnoho let, zřejmě tušíte, zda mu bude vadit, když penis přirovnáte k názvu roztomilého zvířátka nebo pro něj vymyslíte speciální přezdívku. Problém ale může nastat v momentě, kdy jste s partnerem krátce. „Pojmenovávat intimní partie zvířecími jmény je něco, co někteří lidé milují a jiní nenávidí,“ varuje sexuální terapeutka pro Well and Good.

3. Rozhovor o antikoncepci musí proběhnout před sexem

Možná čekáte, až partner vytáhne kondom ze šuplíku, možná je vám trapné říct, že bez kondomu nebo jiné ochrany nebudete s partnerem souložit. Ať tak či onak, rozhovor o antikoncepčních pomůckách by za každých okolností měl proběhnout před sexem.

„Nečekejte na to, že partner během návalu vášně bude přemýšlet o antikoncepci. Za obecné pravidlo považujeme to, že se rozhovory o antikoncepci mají odehrávat před sexuálním aktem. Jedině tak bude spokojenost na obou stranách,“ vysvětluje Tannerová.

4. Žádné cucfleky

Tentokrát uděláme výjimku a řekneme si, co byste během sexu naopak vyslovit měla! Vždy, opakujeme vždy, se ujistěte, že můžete partnerovi udělat cucflek.

„Nemůžete vědět, jaké má partner zkušenosti s cucfleky a stejně tak nevíte, co má v plánu zítra nebo pozítří,“ říká sexuální terapeutka. Pokud během soulože chcete na partnerově těle zanechat vášnivou stopu, ujistěte se, že s tímto krokem souhlasí.

Jak rozhodně nevylepšovat sexuální život aneb Když se snaha míjí účinkem Vztahy a sex

5. Nedávejte najevo znechucení

V současné době už neexistují žádná tabu ohledně sexu, a tak se může snadno stát, že váš partner začne provádět věci, které vám nejsou po chuti. V takový moment se vyhněte jakémukoliv projevu znechucení, a raději partnerovi na rovinu řekněte, že tento styl vám nevyhovuje nebo se vám jeho chování nelíbí.