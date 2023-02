Muž, který se nebojí uklízet? Pro ženy téměř neodolatelný

Nejeden muž tajně zjišťuje, jaké že jsou ony vlastnosti, díky nimž by mohl být pro svou vyvolenou téměř neodolatelný. Podle některých to je dobrá práce, podle jiných rozhodně vzhled či majetek. To vše možná nejednu ženu oslní – co tak ale učiní určitě, je ochota podílet se na domácích pracích, tvrdí vztahová expertka Annie Kaszinaová.

Foto: Profimedia.cz Muž, který se nebojí podílet na domácích pracích? Vlastnost, která se velmi cení.

„Nikdy jsem si nemyslela, že tohle opravdu někdy řeknu, ale muž, který se nebojí vzít do ruky utěrku nebo vysavač a vynáší odpadky, má prostě v sobě zabudovanou neodolatelnost," tvrdí s trochou nadhledu odbornice pro server Yourtango. Jak ale jedním dechem dokládá, a nejen podle svých zjištění, ale i mnoha dalších, velice zásadní je v tomto ohledu slovíčko „dobrovolně". „Konat tak s útrpným výrazem a nechutenstvím ve tváři naopak body v ložnici navíc nepřinese," dodává. Jak přiznává, jako dvacátnice i třicátnice stejný názor rozhodně nevyznávala. Zásadní pro ni i její vrstevnice byly články typu, jak si užít nejlepší sex a podobně. Všechny byly o skvělém výkonu, fyzičce a žhavé erotice. Žádné odpadky, tříděný papír, nádobí a podobně. To do toho jaksi nezapadalo. Jenže dlouhodobý vztah dalece přesahuje jen fyzickou přitažlivost. Dynamika dlouhodobého a krátkodobého vztahu je velmi odlišná. Chtíč zapaluje oheň lásky, ale jen chtíč ho celou dobu vztahu neudrží. V určitém bodě totiž všichni začneme vidět partnera či partnerku i jinak než jen jako „poskytovatele sexuálního potěšení". „Jednoduše začnete chtít, aby vás viděli jako celého člověka. Protože sex je jen část vašeho života," vysvětluje. Důležitý přístup ke každodenním věcem Pokud nejste dostatečně bohatí na to, abyste si mohli na všechny domácí práce někoho najmout, je poměrně jasné, že se o ně budete muset s partnerem podělit. A právě přístup, s jakým se k tomu postavíte, může ovlivnit jak dlouhověkost, tak kvalitu vašeho vztahu. „Je to díky zprávě, kterou takové chování vysílá. Když jednoduše jeden z partnerů (častěji to bývá právě muž, ale nemusí to tak vždy být) říká, že je příliš zaneprázdněn něčím jiným, a proto se nemůže dělit o domácí práce, dává tím najevo, že je to pro něj nedůležité. A přenechává je někomu, jehož čas je podle něj méně důležitý a cenný," vysvětluje Kaszinaová. Prostě jasně ukazuje na fakt, že jeho čas je cennější než ten protějšku, který ho přece může zaplnit „nepodstatnými věcmi a činnostmi". V takovou chvíli se pak logicky nabízí zaplatit někomu, aby vše potřebné udělal za toho, kdo nechce. „Může se to zdát jako dobré řešení, ale ve skutečnosti moc není. Je to strategie, jak snížit množství domácích prací, a tedy i vlastní zodpovědnost za ně," dodává. Ochota pomáhat v domácnosti je jasným znakem štědrosti a dobré vůle vůči partnerovi. Proto je to tak důležité. Umět podat pomocnou ruku, a to nejen ve vztahu k domácím pracím, je akt, který se vždy velmi cení.