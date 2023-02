Konverzační zlozvyky, které je lepší co nejdříve změnit

Přerušit někoho, když mluví, je velmi snadné – jednoduše začnete mluvit, jakmile máte potřebu něco sdělit k tématu . Ano, někdy si opravdu nelze pomoct a musíte ihned reagovat, ale ani tak to není vhodné.

Mezilidská konverzace je už tak sama o sobě dost chaotická, proč tedy přidělávat další potíže. Stane-li se to, určitě zjednejte nápravu a omluvte se za přerušení a zkuste udržet myšlenku, až budete mít prostor na své vyjádření.

Opakované, někdy až přehnaně pozitivní povzbuzování druhých tak může i s dobrým záměrem spadat do formy manipulace , kdy vy jako opora nevidíte obtížnou realitu toho, co druzí prožívají – čímž jejich situaci znehodnocujete.

Konverzace je dobrá pouze tehdy, pokud dokážete nejen sdělovat, ale i naslouchat a řídit se těmi správnými pravidly komunikace . Pokud začnete hledat v konverzaci díry a kličky, jak prosadit vždy svůj názor a svoji pravdu, je to špatně. Touha mít pravdu pak vede často k hádkám, kde nejde o to, abyste oba vyjádřili své názory, ale aby ten váš vždy vyhrál.

Umět pomoci, poradit či něco vysvětlit je prospěšné i v rámci konverzace, ale pouze tehdy, pokud o to druhá strana bude stát.

Nebude-li to třeba, a vy to stejně uděláte, případně budete rovnou něco vnucovat, protože to přece víte, nejen že nepomůžete, ale můžete být snadno považováni za ignoranty, kteří si chtějí „polechtat“ své ego.