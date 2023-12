Školní aktovky, podpultové zboží i tuzexové bony. Co se v průběhu let nadělovalo pod vánoční stromeček?

Od ručně vyráběných dárků přes školní potřeby až po kola značky Favorit. Co se v období po druhé světové válce do roku 1989 nadělovalo pod vánoční stromečky a jak tehdy svátky vypadaly? To ukazuje výstava v kapitulní síni Strakonického hradu, která je přístupná do 30. prosince. Pojďte si ji spolu s naší kamerou prohlédnout. A možná zjistíte, že jste stejné hračky, fén či parfém kdysi dávno dostali také.

Co se v průběhu let nadělovalo pod vánoční stromeček?Video: Novinky