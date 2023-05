RETRO HOKEJ: Podříznu tě, vyhrožoval kouč Rusů. Trest pak obešel, a ještě se mu vysmál

Byl to jeden z nejvyhrocenějších incidentů mezi trenéry na obou střídačkách, jaké kdy historie hokejových světových šampionátů pamatuje. Přestože do konce semifinále MS 2014 v Minsku zbývalo 24. května pouhých 11 vteřin a nebylo pochyb, že Rusové svůj náskok 3:1 proti Švédům nepustí, faul útočníka Tří korunek Backlunda na forvarda Plotnikova oceněný sudími trestem na pět minut a do konce utkání vyvolal hodně zlé krve. A vyústil v dodatečnou suspendaci koučů na obou stranách.