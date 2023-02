Ve Velké Británii hledají dvouměsíční miminko

„Zkoumáme všechny dostupné oblasti, kde by dítě mohlo být. Prohledáváme hospodářské budovy a všechna místa, kde pár mohl dítě zanechat,“ řekl detektiv Lewis Basford televizi Sky News . Zadržený pár žádné informace o tom, kde by dítě mohlo být, nedal.

Gordon je sexuální delikvent, který byl do Británie v roce 2010 deportován ze Spojených států poté, co tam strávil 20 let ve vězení za znásilnění, které spáchal, když mu bylo 14 let, připomíná server BBC.