V Německu zemřel nejznámější a nejdrzejší nezaměstnaný

Podle deníku Hamburger Morgenpost byl Dübel nezaměstnaný od doby, kdy v polovině 70. let minulého století nedokončil učňovskou školu. Učil se na malíře. „Po dvou letech jsem toho nechal. Už mne to nebavilo,“ odůvodnil přerušení studia.

Byl prý ale dost chytrý na to, aby si dokázal zajistit živobytí na účet státu. Umně se proplétal nástrahami a podmínkami sociálního systému tak, aby nabízenou práci nemusel přijmout, ale současně získal sociální dávky.

Dübel svého času docílil pochybnou slávu, když si jej televizní moderátoři zvali do svých talkshow. Zkoušel to také jako zpěvák – v roce 2010 vyrukoval na scénu se songem s výmluvným názvem „Chytřejší to vzdá“.