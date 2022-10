Trest přijde rychle, varovali lídři EU Lukašenka před zapojením do ruské invaze

„Je to důležité. Je to do jisté míry varování Běloruska, aby nedělalo některé kroky, protože jinak si musí být vědomo těch následků,“ řekl Novinkám po jednání český premiér Petr Fiala (ODS) s tím, že jde o součástí unijních snah, aby se zabránilo další eskalaci konfliktu.