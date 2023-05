V Bangkoku se zřítila část betonového nadjezdu. Jeden dělník zemřel

Vyšetřování nehody pokračuje, výsledky by měly být do týdne. Do té doby byly práce na stavbě pozastaveny. Šéf thajského ředitelství dálnic (EXAT) vyjádřil soustrast pozůstalým a ujistil, že rodina zabitého dělníka dostane finanční odškodnění v plné výši. Kompenzace se dostane i jeho zraněnému kolegovi a všem poškozeným.