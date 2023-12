Trosky letadla ztraceného letu MH370 by šlo najít během několika dnů, tvrdí experti

Záhada pohřešovaného letu MH370 aerolinek Malaysia Airlines z roku 2014 by stále mohla být vyřešena během několika dnů, pokud by bylo obnoveno pátrání, tvrdí dvojice expertů. Psal se 8. březen 2014 a let MH370 zmizel z radarů zhruba 38 minut poté, co vyletěl z Kuala Lumpuru na lince do Pekingu. Navzdory usilovnému hledání byly do dnešních dnů z letadla nalezeny pouze fragmenty. Na palubě bylo 239 lidí.

Foto: Profimedia.cz Lidé píšou na pamětní zeď k letu MH370

Článek Let MH370 i po bezmála deseti letech od svého zmizení vyvolává diskuze. Jisté je to, že se v rozmezí několika let po zmizení letadla našly drobné části stroje napříč břehy Indického oceánu. Vědci potvrdili, že části křídel nalezené u ostrovů Mauricius, Réunion a Pemba (Tanzanie) skutečně pochází z pohřešovaného letadla. U afrických břehů se posléze našlo ještě několik dalších kusů, které mohly pocházet z pohřešovaného z letadla. Pátrání po letadle bylo ukončeno v roce 2017. V září tohoto roku však letecký expert Jean-Luc Marchand a pilot Patrick Blelly začali volat po novém pátrání vzhledem k několika novým zjištěním ohledně osudu zmizelého letu. Během přednášky pro britskou Royal Aeronautical Society dvojice uvedla, že novou pátrací oblast by bylo možné prozkoumat během deseti dnů. „Udělali jsme si domácí úkol a máme nabídku. Ta oblast není velká, a vezmeme-li v úvahu nové technické možnosti, její prohledání by zabralo deset dnů. Může to být ale rychlá záležitost. Dokud se vrak letu MH370 nenajde, nikdo nebude vědět, k čemu došlo,“ uvedl Marchand, který společně s Blellym vyzval malajsijskou vládu, australský úřad pro bezpečnost dopravy a společnost Ocean Infinity, aby započaly nové hledání. Změna směru v zemi nikoho Dvojice uvádí, že nová oblast pro hledání trosek byla vyselektována na základě domněnky, že bylo letadlo cíleně uneseno a přivedeno k nehodě v oblasti hlubokého oceánu. Marchand to doslova popsal jako „otřesnou jednosměrnou cestu“, která byla podle něj vykonána zkušeným pilotem tak, aby náraz do vodní hladiny vyprodukoval co nejméně trosek. Foto: Stringer, Reuters Úlomek z boeingu nalezený v Tanzanii Marchand s Blellym navíc přidali i údajné důkazy pro to, že byl transpondér vypnut a že otočku, kterou letadlo udělalo ze své plánované trasy, nemohl učinit autopilot. Dodali, že k tomuto manévru došlo v příhodnou chvíli, kdy se letadlo nacházelo v „území nikoho“ mezi leteckým prostorem Thajska, Indonésie, Indie a Malajsie. Přesné místo, kde by trosky chtěli hledat, ale neuvedli. Odvážné domněnky se dostaly do médií krátce poté, kdy autoři odlišné, 229 stránek dlouhé studie zveřejnili místo, kde by se podle nich měl vrak letadla nacházet. Mají za to, že má spočívat 1560 kilometrů západně od Perthu, a ohání se daty, která jim měla poskytnout „hypermoderní“ radiová technologie. Zmizení malajsijského letu MH370 zůstává záhadou, klíčem má být nalezení vraku