Šéf kambodžské krokodýlí asociace spadl k plazům do výběhu, našli z něj jen kousky

Luan Nam se pokoušel přesunout krokodýlí samici, která nakladla vejce do klece. Při snaze o její přemístění se však predátor zakousl do tyče, kterou majitel farmy využíval, a stáhl ho dolů do jámy. Křik o pomoc muži nepomohl, několik desítek jeho krokodýlů jej roztrhalo na kusy.